Мекка і Медина вперше святкують початок Рамадану без прочан [ Редактировать ]
У мусульман розпочався священний місяць Рамадан. Уперше за 1400-річну історію ісламські святині Мекка й Медина святкування без прочан.
До участі у вечірній молитві допустили тільки персонал храмів, представників служби безпеки та прибиральників. Дійство транслювали онлайн.
У своєму зверненні до вірян священики закликали під час Рамадану молитися про припинення пандемії, яка вже завдала світові величезної шкоди.
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