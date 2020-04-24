До участі у вечірній молитві допустили тільки персонал храмів

У мусульман розпочався священний місяць Рамадан. Уперше за 1400-річну історію ісламські святині Мекка й Медина святкування без прочан.

До участі у вечірній молитві допустили тільки персонал храмів, представників служби безпеки та прибиральників. Дійство транслювали онлайн.

У своєму зверненні до вірян священики закликали під час Рамадану молитися про припинення пандемії, яка вже завдала світові величезної шкоди.