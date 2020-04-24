У США вирішили допомогти малому бізнесу мільярдами доларів [ Редактировать ]
Європейські лідери підтримали пакет обсягом 540 мільярдів євро для подолання коронакризи. Кошти спрямують на створення систем захисту бізнесу та працівників у Євросоюзі. Крім того, лідери домовились переглянути довгостроковий бюджет Спільноти та створити потужний Фонд відновлення для подолання наслідків пандемії.
А у США Палата представників слідом за Сенатом ухвалила законопроєкт на майже п'ятсот мільярдів доларів - на допомогу малому бізнесу й системі охорони здоров'я. Документ включає виділення додаткових 310 мільярдів на програму захисту доходів малого бізнесу, гроші для лікарень, на тестування, та іншу допомогу.
Кевін Брейді, конгресмен від Республіканської партії:
Битва триває, попри те, що в деяких регіонах крива захворюваності вирівнюється і ми починаємо безпечно запускати економіку, якщо це можливо. Цей вже четвертий законопроект доповнює важливу допомогу для дрібних підприємств і місцевих постачальників медичних послуг, виділяючи при цьому більше ресурсів для виробництва тестів та швидшого їх розповсюдження.
по теме
Дональд Трамп оприлюднив прогнози відновлення американської економіки
Наскільки серйозного удару завдав карантин економіці США, та коли він скінчиться і як швидко у Штатах відновиться ділова активність?
Через карантин квіткова галузь України зазнала грандіозних збитків
Про те, що тут колись були квіти, тепер нагадують хіба що написи та малюнки букетів
Епідемія безробіття: Центри зайнятості не встигають обробляти звернення українців
Офіційно в Україні 400 тисяч безробітних, та насправді їх мільйони - чи є в уряді план дій?
Кабмін запровадив регулювання цін на товари першої необхідності
У Кабміні визначили 10 продуктів харчування, за цінами яких здійснюватиметься контроль
Кінець епохи споживання: чим загрожує Україні коронавірусна криза?
Вже вдесятеро більше безробітних, ніж за час до карантину. Таку статистику реєстрації тих, хто втратив роботу, оприлюднив прем'єр. І це тільки початок