Європейські лідери підтримали пакет обсягом 540 мільярдів євро для подолання коронакризи. Кошти спрямують на створення систем захисту бізнесу та працівників у Євросоюзі. Крім того, лідери домовились переглянути довгостроковий бюджет Спільноти та створити потужний Фонд відновлення для подолання наслідків пандемії.

А у США Палата представників слідом за Сенатом ухвалила законопроєкт на майже п'ятсот мільярдів доларів - на допомогу малому бізнесу й системі охорони здоров'я. Документ включає виділення додаткових 310 мільярдів на програму захисту доходів малого бізнесу, гроші для лікарень, на тестування, та іншу допомогу.

Кевін Брейді, конгресмен від Республіканської партії: