У Чорнобильській зоні триває тління пеньків та торф'янику - ДСНС [ Редактировать ]
Житомирщина знову у вогні. Одразу після локалізації лісових пожеж - спалахнула нова. Масштаби - загрозливі. До гасіння вже залучили авіацію, працює півсотні працівників лісової охорони, 25 рятувальників та понад 10 одиниць техніки.
Нагадаю, пожежі не території Житомирщини тривають уже тиждень. Вони охопили понад 4 тисячі гектарів. У Чорнобильській зоні відкритого вогню немає - звітують у ДСНС, але у трьох осередках триває тління пеньків, залишків деревини та торф'янику.
До гасіння залучили важку інженерну техніку рятувальників та Збройних Сил України.
по теме
У Чорнобилі від вогню врятували лоша Пржевальського
У Чорнобилі врятували червонокнижне лоша Пржевальського, яке постраждало від пожежі. Знесилене маля, що бродило згарищем - помітили лісники
Біля Чорнобильської АЕС виявили два нових осередка пожежі
Два нових осередки займання сьогодні виявили поблизу Чорнобильської АЕС. Пожежі у зоні відчуження не вщухають вже 10 днів. Вогонь охопив понад сотню гектарів
Пожежі в Україні: рятувальники "пробили" 125 кілометрів доріг у дрімучих лісах
Там намагаються загасити вогонь в чотирьох лісництвах, де тліють пеньки, залишки деревини та торфу. Через захаращеність лісу вогнеборці не скрізь можуть дістатися.
На Житомирщині загасили масштабні пожежі
Пожежі у Житомирській області розпочалися минулого тижня, вогонь зруйнував понад 70 житлових будинків
Робота на межі сил: сотні надзвичайників борються з лісовими пожежами
Цілодобово у Київській і Житомирській працюють понад дві тисячі надзвичайників