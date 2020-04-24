Житомирщина знову у вогні. Одразу після локалізації лісових пожеж - спалахнула нова. Масштаби - загрозливі. До гасіння вже залучили авіацію, працює півсотні працівників лісової охорони, 25 рятувальників та понад 10 одиниць техніки.

Нагадаю, пожежі не території Житомирщини тривають уже тиждень. Вони охопили понад 4 тисячі гектарів. У Чорнобильській зоні відкритого вогню немає - звітують у ДСНС, але у трьох осередках триває тління пеньків, залишків деревини та торф'янику.

До гасіння залучили важку інженерну техніку рятувальників та Збройних Сил України.