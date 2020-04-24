На Тернопільщині п'ятеро місцевих жителів організували підпільну артіль із виготовлення психотропів. Наркотик варили із прекурсорів, які замовляли в мережі. Грам готового товару коштував 600 гривень - та здоров'я тому, хто його вживав. Наразі правоохоронці встановлюють масштаби оборудки.

Дмитро Різник, заступник начальника управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області: