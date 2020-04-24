П'ятеро тернополян організували виробництво психотропів [ Редактировать ]
На Тернопільщині п'ятеро місцевих жителів організували підпільну артіль із виготовлення психотропів. Наркотик варили із прекурсорів, які замовляли в мережі. Грам готового товару коштував 600 гривень - та здоров'я тому, хто його вживав. Наразі правоохоронці встановлюють масштаби оборудки.
Дмитро Різник, заступник начальника управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області:
Було проведено одночасно 15 обшуків. В результаті чого було виявлено значну кількість наркотичних речовин великих розмірах, маса яких на даний час встановлюється. Також вилучено грошові кошти визначних сумах. Об'єми нарколабораторії були досить суттєвими, масштаби виготовлення наркотичних речовин ми встановлюємо.
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