Цього року відлуння Чорнобильської катастрофи, мабуть, не стало б таким актуальним на тлі напливу інформації про пандемію коронавірусу, якби не пожежі в чорнобильських лісах, задуха від яких настигла багатьох з нас у Києві.



Саме тому напередодні річниці трагедії на Чорнобильській АЕС українська художниця ZINAIDA представила проєкт "Укорінені", покликаний привернути увагу до культури Чорнобильського Полісся, яка зникає. Кілька років тому ZINAIDA стала ініціаторкою мистецької експедиції до цієї місцевості і відтоді щовесни разом із волонтерами та працівниками Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф відвідує жителів зони відчуження для того, щоб зберегти пам'ять про життя, побут та культуру постраждалого Полісся.

Основою документального проєкту "Укорінені" стали рідкісні кадри зі щоденного життя літніх місцевих жителів Чорнобильської зони, що їх зняла команда експедиції. Це розповіді, признання та різні моменти побуту тих людей. Героями проєкту стали люди, що лишилися жити тут після трагедії, а також самосели, які осіли в цій покинутій місцевості пізніше. Спеціально для проєкту було записано давню українську пісню у виконанні етнографів та професіональних виконавиць автентичного співу Ірини Данилейко та Анастасії Полетнєвої.



За допомогою цієї ініціативи її автори хочуть не тільки нагадати про ті сліди, які лишила по собі катастрофа 34-річної давнини, але й звернути увагу загалу на наслідки нової трагедії, спричиненої нещодавніми пожежами в лісах поблизу Чорнобиля. Унаслідок загорянь тисячі гектарів унікальної поліської землі опинились у вогні разом з домівками людей, яким колись довелося пережити Чорнобильську аварію і втрату близьких людей. Науковці експедиції наголошують, що Чорнобильське Полісся досі залишається унікальним місцем, яке має виняткове значення для вивчення історії всіх слов'янських народів і головно України. На терені нинішньої Чорнобильської зони колись жили люди, які подарували світові унікальні зразки народного мистецтва, корисних винаходів, звичаїв та обрядів.



"На жаль, виклики природи, мародери та складні умови побуту є і будуть частиною життя в цій місцевості, - каже автор проєкту "Укорінені" художниця ZINAIDA, відвідавши зону відчуження. - На відміну від жителів Чорнобильського Полісся, ми, заради комфорту, живемо в іншій зоні - зоні тимчасово створених ілюзій. Такою є людська природа. Коли запитуєш людей, чи хочуть вони поїхати в Чорнобиль, більшість відповідає, що ні. Ми знаємо, що недалеко від нас є зони відчуження та вогнепального ризику, це все території страждань, безвиході та смерті. Але раз опинившись там і поспілкувавшись з тамтешніми жителями, вже ніколи не зможеш забути оте глибоке відчуття якоїсь відокремленості їхньої та смуток в очах. Таке назавжди западає в пам'ятку. Разом з тим змінюється ставлення до комфорту, який тебе оточує в місті, надмірності в їжі, людських стосунків, адже там, у гостях, скажімо, їжа, якою тебе пригощають, - специфічна, її неможливо усвідомити шлунком, усвідомлення приходить тільки через серце. Я раджу людям, яким невтямки, що всі біди, війни та страждання є наслідком наших нечистих бажань і пошуку матеріального задоволення, поїхати в Чорнобильську зону відчуження й відвідати тубільців і самоселів, які живуть в тих незвичних та важких умовах".



Вагомою частиною проєкту "Укорінені" стали роботи фотографів, які під час експедиції задокументували різні куточки зони відчуження. На жаль, більшість із зображених будівель після квітневих пожеж назавжди змінила свій вигляд.



Те, що ми можемо зробити для інших, є невеличкою часткою нашого внеску в те, як світ повинен змінюватися на краще…

*ZINAIDA (1975 р., Київ, Україна) - Українська художниця), яка працює з суміжними формами й жанрами сучасного мистецтва. Засновниця та менеджерка волонтерської ініціативи ArtRehub. Член Національної спілки художників України (2014). Входить до арт-спільноти Con Artist Collective (Нью-Йорк, США) та міжнародної спільноти Food of War. Як фасилітаторка брала участь у проєкті MarinAbramovich: In Residence (Kaldor Public Art Project, Австралія). Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва й архітектури (бакалавр історії мистецтв). Є член Національної спілки художників України.

Темами проєктів ZINAIDA є дослідження міфологем, національних та архаїчних образів. Завдяки такому наративу передачі актуальних змістів, ZINAIDA винаходить мову, якою звертається до світу розповідаючи про унікальність України.

**Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф

1991 створено історико-культурологічну експедицію Мінчорнобиля України (з 1996 - МНС України)

2001 Державне науково-виробниче підприємство "Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій" МНС України

2007 Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК) МНС України (з 2014-го при Державному агентстві України з управління зоною відчуження). Загалом за час роботи в зоні катастрофи комплексна історико-етнографічна розвідка під керівництвом Ростислава Омеляшка охопила 600 автентичних поліських сіл (серед них 159 - у зонах відселення), а також 97 поселень переселенців. За програмою інвентаризації нерухомих пам'яток історії та культури обстежено близько 500 населених пунктів, де проінвентаризовано понад 1000 історико-культурних об'єктів. Унаслідок польових розвідок відкрито 50 нових археологічних пам'яток, зокрема городище літописного міста Чорнобиль Х-ХІІІ ст.

