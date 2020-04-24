У Хмельницькому вночі горіло міське сміттєзвалище. Дві години рятувальники заливали охоплені полум'ям відходи, залучили багато спецтехніки - воду підвозили комунальники.

Вогнеборці кажуть: пожежу помітили вчасно, тож вона не встигла розростися на весь полігон. До слова, його площа - близько 7 гектарів. Полігону вже понад 60 років, і він майже дощенту забитий мотлохом. Чому загорілося - невідомо.

Дмитро Бондар, перший заступник начальника ГУ ДСНС України в Хмельницькій області: