Почнемо вже традиційно з підсумків коронавірусної пошесті. Цього тижня зафіксований сумний рекорд - вчора за добу 578 заражень.

Сьогодні менше - 477 нових випадків. Серед лідерів як і раніше, Чернівецька область - там 1199 випадків. Та Київ - 1122 випадки. Загалом, в Україні вже 7647 лабораторно підтверджених Covid-19, з них - 193 летальні, 601 пацієнт одужав.

І знаєте, як би дивно це не звучало, але це - непогана статистика. Звісно, нам дуже далеко до найбільш успішних країн, що вже змогли здолати коронавірус - як В'єтнам чи Тайвань. Однак ми все ж набагато успішніші, ніж Італія чи Іран - карантин у нас спрацював.

Тож, може, час вже його і послаблювати? Спробуємо розібратись докладно в цьому питанні сьогодні. А почнемо - з матеріалу Ірини Баглай - усі "за" і "проти" послаблення карантину. Давайте подивимось.

Кожному четвертому не вистачає живого спілкування, а кожному п'ятому - прогулянок. Соціологи вирішили з'ясувати, чого людям бракує на карантині. Виявилося, найменше сумують за спортом і громадським транспортом. Ну, і часу нарешті вдосталь. Для багатьох, карантин - це випробування.

У Києві зросла кількість звернень із суїцидальними настроями на лінію психологічної підтримки. Люди - нервують. В Україні й у всьому світі - сплеск домашнього насильства. Та ще й економіка - падає. Тож майже Всі країни заговорили про пом'якшення обмежень.

А низка держав усе-таки почала послаблювати карантин. Та не квапитися з цим закликає ВООЗ. А науковці з Інституту майбутнього людства, Оксфорду, Гарварду та університету Австралії - на наочному прикладі показали, Як карантин впливає на кількість інфікованих. І навіть можливі сценарії написали, зокрема й для України.

Що буде Коли:

Скасуємо Всі обмеження через два тижні - за рік матимемо близько 34-х мільйонів хворих. При цьому, майже одномоментно інфікується півтора мільйона. А пік буде в червні;

Якщо карантин знімемо через місяць, захворіє до 30 мільйонів людей. Пік, на думку вчених, - у липні.

І третя модель. Якщо карантин знімуть за два тижні, але залишать суворі обмеження - тоді за рік захворіє не більше ніж 3 відсотки населення;

А от найбільш ефективним варіантом вони вважають четвертий. За два тижні карантин замінюють на Помірні обмеження. Тоді - пік у травні, а за рік захворіє максимум 3 мільйони.

Що ж прогнозують в українському уряді? Карантинити будемо 2 роки! Без обмежень не обійтися, - зазначив прем'єр-міністр. Принаймні маска на цей час стане невід'ємним аксесуаром.

Денис Шмигаль каже: буде три режими обмежень: "жовтий", "помаранчевий" і "червоний".

"Жовтий" - запрацюють усі основні галузі;

"Помаранчевий" - обмеження будуть вибірковими. Приміром, регіон, де є спалах коронавірусу, можуть закрити;

"Червоний" - це повна ізоляція. Тобто, це сьогоднішній локдаун. І коли він пом'якшиться - в уряді точно не знають.

Якщо епідеміологічна ситуація буде спокійною, то у другій половині травня можуть дозволити прогулянки в парках та запустити громадський міський транспорт. Але це - поки що оптимістичний сценарій. А реальність - "червоний" режим до 11 травня.