В Україні почали клінічні випробування препаратів проти коронавірусу [ Редактировать ]
В Україні почали клінічні випробування препаратів проти коронавірусу. Про це у зверненні заявив президент. А от чим зараз лікують хворих на COVID-19 в Україні та за кордоном?
Этот костюм расчитан на одного пациента. Одна "скорая", один заход и этот костюм должен быть утилизирован. Под ним находится еще костюм. хорошего качества - он остается на целые сутки.
Виснажений, але отимістичний Євген розповідає про будні інфекціоніста столичної лікарні номер 4 - ця медустанова одна з опорних у Києві, куди везуть пацієнтів із коронавірусом. Тож, у зоні ризику зараз - кожен медик. До пандемії єдина броня від інфекції в Євгена була ось така - звичайний білий халат. Зараз ситуація кардинально краща, лікарня - забезпечена. Допомогла і влада, і волонтери. Один такий костюм коштує щонайменше 600 гривень.
Євген Дубровський, лікар-інфекціоніст:
На одного пациента в день врач тратит с медсестрой и с санитаркой не меньше 10 - 15 костюмов.
Зараз у лікарні ситуація спокійна. Були важкі хворі на апаратах ШВЛ, але їх врятували і вже виписали додому. За словами Євгена, COVID-19 зараз лікують усім, що дає результат. І дозволяє український медичний протокол. Та розкривати його пункти медик не хоче.
Євген Дубровський, лікар-інфекціоніст:
Зная наш украинский менталитет, лучше не говорить название препарата. В протоколе нет ничего такого особенного, кроме только антималярийных препаратов - их купить, насколько я знаю, сейчас невозможно. То ли это недостаток их в аптечной сети, то ли это паника сделала.
Коронавірус нині лікують симптоматично, - як і в усьому світі. Приміром, якщо підвищується температура - хворому дають жарознижувальне. Якщо є бактеріальне ускладнення - антибіотик. Крім того, кожна лікарня може самостійно, за згодою пацієнта, робити експерименти. Але тільки тяжкохворим.
Ірина Микичак, заступник міністра охорони здоров'я:
Згідно з рекомендаціями США, Японії, Австралії, Канади, можемо брати різні країни Євросоюзу, включені ті препарати, які використовуються поки що як експериментальні - тобто, частина з них проходить на правах клінічних випробувань.
Загалом, у наш "протикоронавірусний" протокол увійшли ліки від ВІЛ, артриту, навіть Еболи, а також група антималярійних препаратів. Останні - у вільному продажу. Приміром, препарат "плаквеніл". Але так було до епідемії.
Ірина Микичак, заступник міністра охорони здоров'я:
Коли американцями було озвучено, що він ефективний в лікуванні - виник масовий попит ажіотажний і впродовж березня місяця фактично в усіх аптеках зник препарат з реалізації. Компанія-виробник ввезла в Україну 3 тисячі упаковок, як гуманітарну допомогу і вони розподілені в усіх лікарнях.
Крім того, в МОЗ кажуть, що нашим медикам постачають і такі препарати як "хлорохін", "ремдесивір" та "ритонавір". Та всі ці ліки, як і "плаквені"л, мають небезпечну побічну дію.
Євген Дубровський, лікар-інфекціоніст:
Это влияние на психику, человек банально может из окна выкинутся, это препарат который нарушает сердечную проводимость. Поэтому ни один медик не даст вам добро дома, по телефону заниматься самолечением.
У світі проводять понад 350 клінічних досліджень різних ліків. Тобто, зараз усі препарати - на стадії досліджень, і їхню ефективність та небезпеку побічних ефектів ще треба довести. А вакцину від коронавірусу у світі планують отримати через два роки.
Костянтин Єфименко, президент фармацевтичної компанії:
Чому потрібен час? Питання вірусу COVID-19 - він дуже дієвий (вірус) і зараз є вже дослідження, які показують, що він не лише призводить до ускладнення запалення легень, а також до зміни структури крові.
А оскільки вакцина - це фактично той самий вірус, тільки ослаблений, то аби ввести його людині, виробники повинні стократно переконатись на тестах, що препарат безпечний. Україна теж не стоїть осторонь. І наші вчені розробляють препарати проти COVID-19.
Володимир Зеленський, президент України:
Зараз проходять випробування чотирьох різних лікарських засобів. І в ці дні Україна розпочинає клінічні випробування препарату для боротьби з коронавірусом.
Тим часом, деякі українській фармкомпанії заявили про можливу появу проти-коронавірусного препарату вже за шість місяців. Для цього спробують до літа зібрати 300 літрів плазми крові. Тоді вже в серпні почнуть виробництво імуноглобуліну, який матиме велику кількість антитіл до COVID-19.
Костянтин Єфименко, президент фармацевтичної компанії:
Ми вважаємо, що саме лікування імуноглобулінами - це буде майбутнє вирішення проблем з COVID-19, тому що імуноглобулін має першочергові покази для людей з ослабленим імунітетом.
Найбільше у світі клінічне випробування ліків від коронавірусу розгорнули у Британії. У ньому беруть участь п'ять тисяч пацієнтів. Тестують одразу кілька препаратів. Найбільша надія - на "ремдезівір". Його розробили для лікування Еболи. А на коронавірусних хворих випробували в Китаї.
Еммі де Віт, голова відділу молекулярного патогенезу Національного інституту алергії та інфекцій:
Завдяки "ремдезівіру" не розвиваються дихальні проблеми. І ми не бачимо пошкодження легень. Звісно, це не чудодійний препарат, який зупинить пандемію. Для цього знадобиться вакцина. Але він має потенціал запобігати смертям.
Також у Британії роблять ставку на переливання крові від пацієнтів, які одужали від COVID-19. Науковці сподіваються, що насичена антитілами плазма допомагатиме імунній системі хворих активніше боротися із вірусом. А ще перевіряють ефективність ліків проти ВІЛ та малярії. У Франції, Бельгії, Китаї, Індії та США протималярійний препарат "хлорохін" дозволили застосувати у лікуванні COVID-19, а Дональд Трамп навіть наполіг, аби "хлорохін" включили в американський медичний протокол.
Дональд Трамп, президент США:
"Хлорохін" та "гідроксихлорохін" вже з'явилися на полицях наших аптек. Їх за пришвидшеною процедурою затвердили для рецептурного вживання. Це може бути поворотним моментом в епідемії, хоча може й ні.
Науковці зовсім не поділяють Трампового ентузіазму і закликають людей не займатися самолікуванням, бо серед "побічок" від цього антималярійного препарату - нудота, спазми шлунку, втрата слуху, відмова печінки та нирок, а ще параліч м'язів. А в Бразилії застосування цього "хлорохіну" припинили через смерть 11 пацієнтів. Їм давали високу дозу препарату - і люди загинули на 6 день такого лікування.
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