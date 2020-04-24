Під загрозою наш експорт! Ось ми вже звикли, що Україна щорічно продає агро-сировини на мільярди доларів. Наприклад, товар номер 1 в нашому експорті - кукурудза. А ще на топових місцях - соя та інші подібні культури.

Багато хто не усвідомлює, що така торгівля - насправді, не про їжу, а про... паливо. Про біоетанол. Попит на нього зараз у світі падає так само, як і на нафту. Ви ж, певно, помітили глобальну нафтову кризу? Те саме може статися і з нашою "аграркою", якщо у світі не буде швидкого відновлення транспорту та інших пов'язаних галузей.

Ну а що стосується нафти... Такого ще ніколи не було в історії людства - щоб продавці змушені були доплачувати покупцям за згоду забрати нафту! Ціни стали - від'ємними. Поки що не на всі сорти. Першою і найбільше впала ціна на сировину з американських родовищ, але тенденція невтішна. Росія, саудівці, Кувейт, Мексика, Бразилія - усі вони страждають. Річ у тім, що майже усі нафтові сховища у світі вже заповнені.

Доводиться тримати нафту у танкерах у відкритому морі - мапи з такими кораблями вражають. Країни ОПЕК, Росія та інші постачальники - намагаються швидко скоротити видобуток, щоб хоч якось втримати ціни. Дональд Трамп - заспокоює. Мовляв, усе це тільки просто фінансові спекуляції, і скоро все повернеться до норми.

Дональд Трамп, президент США: