"Безкоштовна" нафта сколихнула світовий ринок енергоресурсів [ Редактировать ]
Під загрозою наш експорт! Ось ми вже звикли, що Україна щорічно продає агро-сировини на мільярди доларів. Наприклад, товар номер 1 в нашому експорті - кукурудза. А ще на топових місцях - соя та інші подібні культури.
Багато хто не усвідомлює, що така торгівля - насправді, не про їжу, а про... паливо. Про біоетанол. Попит на нього зараз у світі падає так само, як і на нафту. Ви ж, певно, помітили глобальну нафтову кризу? Те саме може статися і з нашою "аграркою", якщо у світі не буде швидкого відновлення транспорту та інших пов'язаних галузей.
Ну а що стосується нафти... Такого ще ніколи не було в історії людства - щоб продавці змушені були доплачувати покупцям за згоду забрати нафту! Ціни стали - від'ємними. Поки що не на всі сорти. Першою і найбільше впала ціна на сировину з американських родовищ, але тенденція невтішна. Росія, саудівці, Кувейт, Мексика, Бразилія - усі вони страждають. Річ у тім, що майже усі нафтові сховища у світі вже заповнені.
Доводиться тримати нафту у танкерах у відкритому морі - мапи з такими кораблями вражають. Країни ОПЕК, Росія та інші постачальники - намагаються швидко скоротити видобуток, щоб хоч якось втримати ціни. Дональд Трамп - заспокоює. Мовляв, усе це тільки просто фінансові спекуляції, і скоро все повернеться до норми.
Дональд Трамп, президент США:
Це радше фінансове питання, ніж нафтова ситуація. Це лише фінансовий тиск. Ніхто раніше і не чув про "мінусові" ціни на нафту, але така ситуація триватиме недовго.
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