В период действия запрета на пассажирские перевозки авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" выполняет программу грузовых рейсов, доставляя предметы медицинского назначения и гуманитарные грузы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"С 13 по 24 апреля МАУ выполнила 11 грузовых рейсов из Китая в Украину, Италию, Израиль, Польшу, Францию и Германию", - говорится в сообщении. Также запланированы к выполнению еще 10 гуманитарных рейсов до 6 мая. Отмечается, что в программе грузовых перевозок возможны изменения и дополнения.

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Полеты выполняются на средне- и дальнемагистральных самолетах. При свободной компоновке на воздушном судне Boeing 737 можно совокупно перевезти около 70 куб. м грузов, в Boeing 767 - около 160 куб. м грузов.

"Доставка гуманитарных грузов - с одной стороны, помощь государствам в борьбе с пандемией COVID-19, а с другой - поддержание жизнедеятельности авиакомпании. Грузы, доставляемые нашей авиакомпанией, ожидают медики как в Украине, так и в других странах мира, которые страдают от пандемии. Привезти им средства индивидуальной защиты пока - наша миссия и посильный вклад в борьбу с распространением заболевания. И мы будем делать это столько, сколько потребуется", - отметил вице-президент МАУ по коммерции Сергей Фоменко.

В Компании заявляют, что МАУ пытается максимально эффективно использовать свои возможности. В частности, самолет, который 18 апреля привез груз из Китая в Израиль, по дороге домой доставил в Украину амфору с Благодатным огнем для Православной Церкви Украины.

20 апреля воздушное судно МАУ с медицинским гуманитарным грузом из Шанхая в знак благодарности и уважения к авиакомпании встречала делегация муниципалитета Болоньи во главе с мэром города.

Ранее сообщалось, что в Украину прибыл самолет с гуманитарной помощью от Китая.

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