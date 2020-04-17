Авиакатастрофа МАУ в Иране: как пандемия повлияет на расследование [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что пандемия коронавируса не существенно влияет на переговоры с Ираном относительно сбития украинского самолета возсле Тегерана. Об этом пишет "Радио Свобода".
Цель остается неизменной: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, полное, независимое и прозрачное расследование и ответственность за сбитие самолета, в соответствии с нормами международного права.
Пандемия усложняет все. Дипломатия в целом сейчас переживает особое время, когда все контакты перешли в онлайн. Но я бы сказал, что существенно на переговоры именно по этому вопросу она не влияет. То есть все, что необходимо решить для достижения цели, можно решить даже в таких условиях.
Он добавил, что с министрами международной группы сошлись на том, что в одном из ключевых вопросов пандемия не станет помехой.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
Раньше сообщалось о том, что Канада, Украина, Швеция, Афганистан и Великобритания с совместным заявлением обратились к Ирану.
Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
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