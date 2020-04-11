Кабмин выделил 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании [ Редактировать ]
Кабмин выделил 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №390 от 8 апреля.
"Во исполнение Указа Президента Украины от 31 января 2020 №32 "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Албания" выделить Министерству иностранных дел 10 млн гривен для предоставления гуманитарной помощи Республике Албания",- говорится в распоряжении.
Министерству финансов поручается осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.
Министерству иностранных дел, в свою очередь, поручается согласовать с соответствующими органами Албании реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства.
Напомним, 31 января Владимир Зеленский поручил Кабмину предоставить Албании гуманитарную помощь для преодоления последствий землетрясения. 26 ноября 2019 года в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4, вследствие которого 50 человек погибли, а около 3 тыс. были ранены.
Ранее сообщалось, что Украина отправила в Италию гуманитарную помощь.
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