В рамках проекта выхода из карантина предусмотрено пять этапов смягчения противоэпидемических мероприятий.

Восстановление работы метро планируется не ранее, чем на третьем, а это может произойти только через 30 дней после окончания карантина.

Об этом сообщили в Telegram-канале киевского метрополитена.

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Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая.

"Метрополитен не сможет сразу перевозить всех горожан", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отмечается, что сначала в метро ездить смогут только те горожане, которые имеют спецпропуск. И только на следующем, четвертом, этапе метро откроют для всех пассажиров. Пока предполагают, что это случится примерно 10 июня.

Напомним, карантин в Украине продлили до 11 мая. За последние сутки в Украине зафиксировано 478 новых случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назвал два главных условия для выхода из карантина.