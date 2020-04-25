Когда в Киеве начнет работать метро [ Редактировать ]
В рамках проекта выхода из карантина предусмотрено пять этапов смягчения противоэпидемических мероприятий.
Восстановление работы метро планируется не ранее, чем на третьем, а это может произойти только через 30 дней после окончания карантина.
Об этом сообщили в Telegram-канале киевского метрополитена.
Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая.
"Метрополитен не сможет сразу перевозить всех горожан", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Отмечается, что сначала в метро ездить смогут только те горожане, которые имеют спецпропуск. И только на следующем, четвертом, этапе метро откроют для всех пассажиров. Пока предполагают, что это случится примерно 10 июня.
Напомним, карантин в Украине продлили до 11 мая. За последние сутки в Украине зафиксировано 478 новых случаев коронавируса.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назвал два главных условия для выхода из карантина.
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