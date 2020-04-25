Студенты высших учебных заведений закончат нынешний учебный год дистанционно из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в интервью "Радио Свобода".

По ее словам, МОН уже предоставил вузам соответствующее рекомендательное письмо.

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"Мы дали рекомендательное письмо заведениям высшего образования по организации окончания учебного года. Исходя из ситуации, окончание учебного года будет происходить дистанционно. И учреждения высшего образования должны быть готовы завершить учебный год", - рассказала она.

Мандзий добавила, что период проведения сессий не будет смещен, но их могут сдавать в аудиториях, если карантин будет смягчен.

"Преподаватели учреждений сейчас работают со своими студентами дистанционно. И мы рекомендовали подойти организованно к окончанию учебного года и закончить его в сроки, которые были предусмотрены, организовать дистанционно сдачи экзаменов и сессии. Если будет изменена эпидемиологическая ситуация и будут сняты ограничения относительно возможности посещения учреждений высшего образования, то, бесспорно, заведения высшего образования смогут организовать сессию в аудиториях", - сказала и.о. главы Минобразования.

Ситуация с выпускными экзаменами в вузах будет выглядеть также.

"Технические возможности учреждений высшего образования были. И они могут организовать этот процесс дистанционно", - добавила Мандзий.

Напомним, карантин в Украине продлили до 11 мая. За последние сутки в Украине зафиксировано 478 новых случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назвал два главных условия для выхода из карантина.