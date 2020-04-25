Студенты вузов закончат учебный год дистанционно - МОН [ Редактировать ]
Студенты высших учебных заведений закончат нынешний учебный год дистанционно из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в интервью "Радио Свобода".
По ее словам, МОН уже предоставил вузам соответствующее рекомендательное письмо.
"Мы дали рекомендательное письмо заведениям высшего образования по организации окончания учебного года. Исходя из ситуации, окончание учебного года будет происходить дистанционно. И учреждения высшего образования должны быть готовы завершить учебный год", - рассказала она.
Мандзий добавила, что период проведения сессий не будет смещен, но их могут сдавать в аудиториях, если карантин будет смягчен.
"Преподаватели учреждений сейчас работают со своими студентами дистанционно. И мы рекомендовали подойти организованно к окончанию учебного года и закончить его в сроки, которые были предусмотрены, организовать дистанционно сдачи экзаменов и сессии. Если будет изменена эпидемиологическая ситуация и будут сняты ограничения относительно возможности посещения учреждений высшего образования, то, бесспорно, заведения высшего образования смогут организовать сессию в аудиториях", - сказала и.о. главы Минобразования.
Ситуация с выпускными экзаменами в вузах будет выглядеть также.
"Технические возможности учреждений высшего образования были. И они могут организовать этот процесс дистанционно", - добавила Мандзий.
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