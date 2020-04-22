Карантин в Україні офіційно подовжили до 11 травня, - таке рішення ухвалив Кабмін під час сьогоднішнього засідання. Урядовці керувалися даними МОЗ та НАН України, які свідчать, що пік захворюваності припаде на початок наступного місяця.

Послаблення карантинних заходів можливе після 11 травня - за умови, якщо заповненість лікарень пацієнтами з діагнозом COVID-19 не перевищуватиме 50 відсотків, а загальна кількість нових випадків інфікування коливатиметься в межах 5 відсотків протягом 10 днів.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Якщо все буде добре і епідеміологічна ситуація буде сприяти, то 11 травня ми зможемо говорити про відкриття парків, скверів, закладів торгівлі непродовольчими товарами, частину об'єктів побутових послуг. Можливо й інші пом'якшувальні заклади, які також будуть анонсовані, залежно від розвитку ситуації в перших числах травня. Такі дії дозволять повернути частину людей на роботу, покращать емоційний настрій українців та дадуть старт розігріву економіки.

З 11 травня також планують поступово відновлювати рух громадського транспорту. Спершу міського і лише згодом - міжміських потягів та рейсових автобусів.

Втім, без масок у метро, автобуси та трамваї не пускатимуть ще довго. А от відновлення авіасполучення залежатиме від того, як швидко інші країни відкриють свій повітряний простір.