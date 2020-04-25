В Запорожье в общежитии зафиксировали вспышку коронавируса/ Фото: medikom.ua

В Запорожье вспышку коронавируса зафиксировали в одном из общежитий в Александровском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета.

По данным горсовета, коронавирус был обнаружен у 11 жильцов общежития.

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В настоящее время общежитие закрыто, в здании проводят санитарную обработку. На заражение коронавирусом проверят всех жителей.

Городской голова Запорожья Владимир Буряк поручил экстренно собрать городскую комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, чтобы рассмотреть ситуацию со вспышкой в общежитии.

Ранее сообщалось, что под Киевом в общежитии зафиксировали вспышку коронавируса.

Также в одесском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса.