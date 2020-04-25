В уряді оприлюднили план виходу України з карантину [ Редактировать ]
Через карантин українцям заборонили відвідувати кладовища у поминальні дні. Усі цвинтарі будуть закриті, а поблизу них чергуватимуть посилені патрулі. Раніше, нагадаємо, поминальні дні перенесли на червень.
Втім, не заборонами єдиними. В уряді вже думають і про послаблення обмежень. Напередодні ввечері після засідання Кабміну оприлюднили детальний план виходу України з карантину.
Етапів виведення країни з карантину буде 5:
- Насамперед, у разі, якщо протягом 10 днів поспіль кількість нових випадків захворювання коливатиметься в межах 5 відсотків, знімуть обмеження на відвідування парків, скверів, лісопаркової і прибережної зон, крім дитячих майданчиків. Зможуть працювати нотаріуси, перукарні та салони краси, кав'ярні, автомийки й веломагазини. Дозволять оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами. Відновлять тренування з командних видів спорту.
- На другому етапі, якщо протягом 10 днів поспіль відсоток нових інфікованих щоденно знижується, а тих, хто одужав, навпаки, зростає або стабільний: на винос зможуть працювати заклади харчування. Дозволять відвідувати спортзали та фітнес-центри, кінотеатри просто неба, відкриють готелі. Відновлять підготовку до ЗНО та заняття у школах для учнів випускних класів.
- На третьому етапі дозволять працювати кінотеатрам і театрам, хостелам, санаторіям і базам відпочинку. Частково відкриють ТРЦ, заклади харчування, освіти, спортивні та дитячі майданчики. За спеціальним режимом працюватиме метро й заклади освіти. Між містами знову курсуватиме транспорт - у межах області. Це за умови, якщо протягом 10 днів поспіль кількість людей, які одужали, вдвічі перевищує кількість нових випадків.
- Якщо ж кількість нових, не пов'язаних між собою випадків становитиме до 5 на область, то знімуть обмеження на роботу всього громадського транспорту, ТРЦ, спортивних і освітніх закладів. Відновлять планову медицину та стоматологію.
- Повне зняття всіх обмежень стане можливим лише в разі поодиноких випадків. Та навіть після цього українцям доведеться ще невизначений час носити маски, дотримуватися дистанції та жорсткого санітарного контролю.
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