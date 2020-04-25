Через карантин українцям заборонили відвідувати кладовища у поминальні дні. Усі цвинтарі будуть закриті, а поблизу них чергуватимуть посилені патрулі. Раніше, нагадаємо, поминальні дні перенесли на червень.

Втім, не заборонами єдиними. В уряді вже думають і про послаблення обмежень. Напередодні ввечері після засідання Кабміну оприлюднили детальний план виходу України з карантину.

Етапів виведення країни з карантину буде 5: