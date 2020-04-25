Коронавірус в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
У боротьбі з коронавірусом приємний рекорд - за минулу добу одужав 181 українець. Це найбільше від початку спалаху. Загалом же, за даними МОЗ, в Україні зафіксували понад 8 тисяч випадків заражень. Напередодні захворіло 478 людей. Із них 42 дитини та 116 медиків. Найбільше інфікованих - у Чернівецькій області. А от у столиці кількість підтверджених випадків трохи зменшилася. Померлих за останню добу - вісім.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Дуже хороша новина 181 пацієнт одужав. Серед них 19 дітей. Це наш рекорд. У першу чергу хочу подякувати нашим лікарям. Загалом за увесь час пандемії в Україні захворіло 8125 людей. З них 545 дітей і 1574 медпрацівника. Загалом одужало 782 особи, а летальних випадків - 201.
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