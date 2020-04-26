Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины IX созыва под председательством руководителя фракции "Слуги народа" Давида Арахамии пришла к выводу, что причиной взрыва складов боеприпасов в Балаклее, произошедшего 23 марта 2017 года, стал подрыв места открытого хранения боеприпасов путем взрыва заглубленных в грунт взрывчатых веществ. Об этом сказано в заявлении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Факт диверсии был достоверно установлен экспертами еще во время первых выездов на место происшествия. Они нашли около десятка воронок, оставшихся от взрыва зарядов. Эту версию подтверждают и выводы директора Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Н. С. Бокариуса профессора Клюева А. Н., фотоматериалы и другие документы.

Комиссия пришла к выводу, что "подрыв самого крупного арсенала нашего государства, в результате которого погибли гражданские лица, уничтожено боеприпасов и военного имущества более чем на 12 млрд грн, нанесен значительный материальный ущерб гражданскому населению, мог иметь место из-за умышленных спланированных действий виновных лиц, которые действовали в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65 арсенала ГРАУ ВСУ".

Несмотря на очевидные выводы экспертов, которые были известны уже в первые дни расследования, генеральный прокурор Юрий Луценко и председатель СБУ Василий Грицак, вводили в заблуждение следствие, пытаясь умышленно скрыть реальных преступников. Они направляли следствие по ложному пути, и фактически покрывая исполнителей и организаторов этого преступления, тиражировали версию о якобы российском беспилотнике, несостоятельность которой также установлена комиссией.

"Следствию известно, что в Балаклее 23 марта 2017 года радиолокационные службы Украины зафиксировали беспилотник, который двигался на низких высотах... Желтая линия – граница с РФ, откуда двигался БПЛА. Он долетел до Балаклеи, и в 14:44 из него в сторону открытой площадки хранения (вооружения), где было более 700 ракет "Куб", был осуществлен пуск управляемой ракеты", – заявлял Луценко.

"Даже из того, что мы сегодня имеем. Не всякий беспилотник может увидеть система, которая фиксирует летательные аппараты в нашем небе. И если летательный аппарат может 35–40 км пронести ударное средство… пусть это будет фосфорный воспламенительный взрывчатый предмет или какой-то другой. Скажите: есть ли много способов предупредить это? Есть способы, начиная с того, что гасить волны, на которых работает этот беспилотник, чтобы посадить, но, к сожалению, таких средств не хватает у украинского войска", – заявлял Грицак.

Руководители двух органов, которые обязаны были расследовать это преступление скоординировано и объективно, вместо этого, используя свои должностные полномочия, разжигали антироссийскую истерию, умышленно покрывая реальных преступников.

Более того, после озвучивания экспертами своих выводов, в мае 2017 года, в нарушение требований ведомственных приказов Министерства юстиции Украины следователем следственного отдела УСБУ в Харьковской области, выполнение экспертизы экспертами Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Н. С. Бокариуса было остановлено.

"Преступно организованный характер таких действий, как и наличие преступного умысла, является очевидным и бесспорным. Грицак и Луценко, как и другие виновные лица, должны понести уголовную ответственность", - требует председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.