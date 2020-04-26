В Беларуси за прошедшие сутки, 25 апреля, коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 873 человека. Общее число зараженных превышает 10 тысяч человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

"В Беларуси на 26 апреля выздоровели и выписаны 1 695 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего за время появления инфекции на территории стран проведено 147 525 тестов. Зарегистрировано 10 463 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,1% от протестированных. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 72 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Как сообщали "Подробности", за минувшие сутки в Украине зафиксировано 492 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По состоянию на 9:00 26 апреля число инфицированных возросло до 8617.