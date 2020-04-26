ЧАЕС останнім часом згадують дуже часто. Нещодавно увесь світ обговорював американський серіал про трагедію. Та тепер Україна має серіал власний, куди драматичніший - саме чорнобильські пожежі. Варто лише вдуматися в цю цифру - вогонь за останні тижні знищив 12 тисяч гектарів заповідника у зоні відчуження. На щастя, вогнеборцям допомогли зливи. І полум'я вдалося локалізувати.

Екологи ж задаються питанням - чому найчастіше горить там, де лишився чистий, не забруднений ліс? Кому вигідний чорнобильський вогонь? - з'ясовував Даніїл Снісар.

Сотні гектарів палаючого лісу. Десятки згорілих ущент хатин та стомлені обличчя пожежників, які без перерви працюють по кілька діб.

Нові осередки знаходилися на дуже-дуже великій відстані один від одного.

Цьогоріч про Чорнобиль знову заговорили по всьому світу. Зону відчуження охопила лісова пожежа - наймасштабніша за всі роки після аварії.

Ярослав Ємельяненко, директор компанії "Чорнобиль тур", голова Асоціації чорнобильських туроператорів:

Жителі села Райлівка, яке розташоване під Поліським, насправді запалили траву та воно дісталося зони відчуження та самого пгт Поліське, яке є відселеним. також, десь приблизно 8 числа стався такий же підпал у селі Старі Соколи, звідки вогонь зайшов на територію Біосферного радіоекологічного заповідника Чорнобильської зони відчуження.

Майже одночасно запалали ліси біля самої Чорнобильської АЕС. Вогонь впритул наблизився до адмінбудівель. Охопило полум'я і правий берег Прип'яті. Як зайнялися околиці ЧАЕС і чи був це підпал - нині встановлюють правоохоронці. В активістів - своя версія.

Ярослав Ємельяненко директор компанії "Чорнобиль тур", голова Асоціації чорнобильських туроператорів:

По-перше, це незаконні вирубки лісу, які мають місце на території Чорнобильскої зони відчуження. Як в центрі, так і в районі Вільчі - там теж були осередки вогню. Тобто, вірогідно, у такий спосіб вони намагаються скрити результати своєї не зовсім законної діяльності.

Про нелегальне вирубування лісів у зоні відчуження роками говорять екоактивісти. І аргументи для цього є. Як порідшала лісосмуга поблизу ЧАЕС, видно на супутникових знімках. Ось який вигляд мала Чорнобильська зона у 2014 році. А такий - уже у 2018. Ці коричневі плями - ділянки, які вирубали за кілька років.

Примерно, с 2013-2014 года, начала действовать такая схема: в Зоне отчуждения, что якобы начался лесной пожар, по вине сталкеров, естественно. И на ликвидацию этого лесного пожара выделяется бригада, для того, чтобы ликвидировать этот сгоревший лес, засохший. Якобы, он пожароопасен, его надо ликвидировать. На это выделяются государством деньги. А на деле выпиливается по несколько десятков гектар леса.

Уже кілька років поспіль точаться дискусії щодо виведення певних ділянок із зони відчуження. Адже те, що частина територій там цілком чиста і придатна до будівництва чи вирубування лісу, - підтверджений факт. Чорнобильські дерева захищає закон. Але пожежам він неписаний.

Ярослав Ємельяненко директор компанії "Чорнобиль тур", голова Асоціації чорнобильських туроператорів:

Темою Чорнобиля дуже легко маніпулювати в інфопросторі, тому що у всіх людей, які пережили події 86-го року і навіть у їх нащадків - реакція, чисто психологічна на те, що Чорнобиль горить - вона панічна.

Пожежі в зоні часто спалахують останні п'ять років. МВС проводить антидиверсійну операцію в зоні відчуження з метою виявлення паліїв. Але питання, чому горить Чорнобиль і кому це потрібно, - досі відкрите.