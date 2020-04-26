Ті, хто потребує сьогодні не меншого захисту - лікарі. Тисячі медиків по всій Україні воюють з невидимим ворогом - коронавірусом. Нестача масок, елементарних засобів захисту. Якби не допомога волонтерів - невідомо скільки реальних хворих сьогодні могло бути в Україні. Допомагають небайдужі. Напередодні медичний вантаж отримали лікарні в різних регіонах. Більше дивіться у сюжеті.

Путильська районна лікарня на Буковині. До обласного центру звідси 120 кілометрів. Ближче було б лікуватися в Румунії, жартують місцеві. Лікарі скаржаться - необхідних медзасобів бракує і в звичайний час. А в умовах епідемії коронавірусу - нестача часто буває критичною.

Климентій Михайлюк, в.о. директора комунального некомерційного підприємства "Путильська центральна районна лікарня":

Благодійний Фонд відгукнувся і сказав, що приїдуть до нас з подаруночками. Що багато не хватає? Функціональних ліжок для хворих. Портативних концентраторів. Апаратів ШВЛ - особливо дитячого, якого не має у нас взагалі.

Багатофункціональні ліжка, антисептики, маски, захисні костюми, рукавички. Таку ж адресну допомогу родина Оксани Марченко та Віктора Медведчука доправила до семи лікарень у різних областях України. Засновниця Фонду розповідає - листи від лікарів з усієї України отримує щодня. У кожному крик про допомогу.

Оксана Марченко, засновниця благодійного Фонду:

Ці листи викликають праведний гнів на адресу влади, святий обов'язок якої - максимально захистити медиків і пацієнтів, оснастити лікарні в цей найтяжчий час найнеобхіднішим медичним обладнанням, технікою, засобами гігієни, тестами і ліками. Але офіційна допомога доходить не скрізь. Чужої біди не буває, медики рятують наші життя, часто наражаючись на небезпеку. І це на совісті тих, хто ці життя повинен захистити. Так і хочеться сказати владі: не питай, по кому подзвін, він по тобі.

А це Прикарпаття. Медичну техніку і засоби захисту від Фонду тут передали трьом лікарням. Медики кажуть - зараз будь-яка допомога на вагу золота.

Роман Сендецький, генеральний директор комунального некомерційного підприємства "Тисменицька міська лікарня":

Дуже багато є пацієнтів, які з пневмоніями лікуються. Відповідно, персонал в закладі старається і зобов'язаний використовувати засоби індивідуального захисту.

Лікарні також отримають сотні літрів дезінфекційних розчинів, захист для медиків та ліжка для реанімацій.

Ганна Худяк, генеральний директор комунального некомерційного підприємства "Єзупільська міська лікарня":

Фонд Оксани Марченко в цей нелегкий час виявили бажання нам допомогти в найнеобхідніших речах. Це і засоби індивідуального захисту у вигляді респіраторів, костюмів і рукавичок. Також дезінфікуючих середників. Безконтактних термометрів, пульсоксиметрів. Це справді є необхідним для того, щоб ми були захищені.

Отримав допомогу й Ірпінській міський центр медико-соціального захисту на Київщині. Тут працює протиепідемічна лабораторія, де щодня проводять тести на коронавірус. Тож захист медикам тут особливо потрібен. Столичному Інституту серця привезли унікальний апарат, який здатен, зокрема, швидко виявляти коронавірус. Також допомогу доправлять в Ізмаїльську лікарню на Одещині та Мирноградську на Донеччині.

Раніше Віктор Медведчук та Оксана Марченко придбали й передали медтехніку районним лікарням на Закарпатті, а тамтешніх сімейних лікарів забезпечили засобами захисту. У Фонді наголошують - і надалі допомагатимуть лікарям, які нині борються за життя українців.