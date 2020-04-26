Останні цифри у боротьбі з СOVID-19 в Україні [ Редактировать ]
Результати роботи наших медиків тепер ми бачимо щодня. Останні цифри у боротьбі з СOVID-19. 840 українців вже одужали від коронавірусу. За добу підтверджено майже півтисячі нових випадків захворювання. Загалом від початку спалаху в Україні інфіковано вже понад вісім тисяч шістсот людей.
Від ускладнень, викликаних хворобою, померли 209 українців - переважно старші 50 років. Лідирують за кількістю заражень, як і раніше, Чернівецька область та столиця. В обох регіонах число інфікованих перевалило далеко за тисячу.
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