Ну а тим часом Вашингтон офіційний задається питанням - куди зник лідер Північної Кореї? Кім Чен Ина не бачили вже кілька тижнів. Захворів на коронавірус, ускладнення після операції чи навіть помер - світовими ЗМІ ширяться найрізноманітніші чутки про очільника КНДР. Пхеньян усе заперечує.

Що відбувається з північнокорейським лідером? Та хто може посісти його місце? - дізнавалася Катерина Кравець.

Кім Чен Ин не з'являвся на людях уже понад два тижні. Навіть пропустив святкування чергової річниці з дня народження його діда та засновника країни Кім Ір Сена - 15 квітня. Деякі ЗМІ написали - таємниче зникнення пов'язано з тим, що 36 річний керманич КНДР підхопив коронавірус. А от за даними американської розвідки, Кім Чен Ину зробили операцію на серці і то не дуже вдало, і нині він буцімто відновлює здоров'я на одному з північнокорейських курортів. Саме там супутники зафіксували броньований поїзд, яким лідер КНДР зазвичай пересувається країною.

На тлі чуток про поганий стан здоров'я північнокорейського керманича, світові ЗМІ знову заговорили про його молодшу сестру - Кім Йо Чжон. Її вважають найбільш імовірною наступницею. Ще дітьми вони разом навчалися у приватній школі у Швейцарії. І відколи Кім Чен Ин очолив країну, його молодша сестра завжди була поруч. А в останні роки фактично стала його "правою рукою" - постійно супроводжувала Кіма на зустрічах зі світовими лідерами. А як відповідальна за пропаганду та агітацію в партії, займалася піаром брата всередині країни та за її межами. Західні аналітики почали називати Кім Йо Чжон - другою людиною в Північній Кореї.

Чорна кішка між нею та братом пробігла у березні 19-го, тоді Кім Чен Ин поклав на сестру відповідальність за провал переговорів із Трампом на саміті у В'єтнамі. І навіть виключив її з політбюро. Утім, уже за рік Кім Йо Чжон знову дозволили робити заяви від імені уряду. А минулого тижня відновили і в політбюро.

Наразі у Кім Йо Чжон немає конкурентів серед родичів. Найстаршому з дітей Кім Чен Ина лише 10 років. Решта членів сім'ї не виказують зацікавленості в політиці. Самій Кім Йо Чжон приписують неабияку силу характеру та жорстокість. Зокрема, ЗМІ писали, що за вбивством старшого брата Кім Чен Ина - Кім Чен Нама - три роки тому, стоїть саме вона. Їй закидають навіть участь у тортурах. Тож деякі аналітики припускають, що Кім Йо Чжон стала би ще більшим тираном, ніж її брат, батько та дід.