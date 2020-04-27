В понедельник, 27 апреля, в Новой Гвинее, у побережья острова Новая Ирландия в Папуа было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

"Геологическая служба зафиксировала толчки в 100 километрах к северо-западу от города Наматанаи. Очаг залегал на глубине 10 километров", - говорится в сообщении.

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Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

К слову, Папуа - Новая Гвинея является частью так называемого тихоокеанского огненного кольца - мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.

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