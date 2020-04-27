В Украине в ближайшие сутки синоптики прогнозируют ухудшение погоды. В ночь на вторник, 28 апреля, местами на поверхности грунта ожидаются сильные заморозки.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

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"По данным "Укргидрометцентра", ночью 28 апреля в северных и северо-восточных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки от нуля до -3", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что из-за непогоды под Киевом произошла жуткая авария с участием 6 авто.

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