В Украине ожидаются сильные заморозки [ Редактировать ]
В Украине в ближайшие сутки синоптики прогнозируют ухудшение погоды. В ночь на вторник, 28 апреля, местами на поверхности грунта ожидаются сильные заморозки.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
"По данным "Укргидрометцентра", ночью 28 апреля в северных и северо-восточных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки от нуля до -3", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что из-за непогоды под Киевом произошла жуткая авария с участием 6 авто.
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