В Индонезии нашли рынок - Tomohon Extreme, на котором продолжают продавать мертвых летучих мышей и крыс. Об этом сообщает Daily Mail.

Рынок, который называют самым секретным в стране, показал изданию известный в Британии предприниматель Евгений Лебедев. Помимо летучих мышей на рынке торгуют собаками, крысами, рептилиями и другими дикими животными. Он славится в животноводческой отрасли жестокостью по отношению к животным со стороны владельцев рыночных прилавков. Влажность, плюс условия, в которых содержат разные виды животных, включая полную антисанитарию, может привести к тому, что появятся новые заболевания, которые будут подвергать жизни миллионов людей новой опасности.

"Как все мы знаем, вполне вероятно, что COVID-19 пошел от летучей мыши на рынке морепродуктов в Ухане. Сколько еще предупреждений нам нужно? Летучие мыши являются носителями всех видов вирусов и патогенов. Есть даже сообщения о том, что местные власти обнаружили еще один штамм коронавируса у летучих мышей Томохона в 2018 году", - пишет Лебедев.

Еще в начале апреля сотрудники организация "Люди за этичное обращение с животными" провели проверки на подобных рынках в Томохоне (Индонезия) и Бангкоке (Таиланд). Где обнаружили ужасные картины человеческой безответственности и жестокости. На полу рынка сотрудники зафиксировали кровь и гниющая плоть, а животные лежали мертвыми прямо там, причем над ними витала масса мух. Возле мертвых животных в клетках держали котов и цыплят, которых скоро пустят на убой, а рядом с убитыми лягушками находился мешок с живыми земноводными. Продавцы утверждали, что пандемия коронавируса никак не отразилась на уровне продаж - летучие мыши, как и ранее, продаются очень хорошо.

Напомним, откуда взялась эпидемия. Смертельный вирус начался с рыбного рынка в городе Ухань, однако переносчиками болезни стали вовсе не рыбы. Выяснилось, что на рынке продавались не только морепродукты, но и свиньи, птицы, летучие мыши и даже змеи. Именно от последних вирус, видимо, и передался людям.