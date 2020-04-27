Підприємці Чернівців вимагають дозволити роботу ринків [ Редактировать ]
Послабити карантин просять представники малого та середнього бізнесу не лише на Львівщині. Близько сотні підприємців мітингували у Чернівцях. Під обласною адміністрацією вони вимагали дозволити роботу продовольчих ринків.
Твердять, що через карантин мають колосальні збитки. До мітингарів вийшов заступник губернатора і пояснив, що прийняти таке рішення не можуть. Це повноваження міських депутатів. Тож уже за годину скликали позачергове засідання виконкому.
На ньому дозволили роботу базарів - щодня з 4-ої ранку до 8-ої вечора. Відвідувачі й продавці при цьому мають дотримуватися маскового режиму й безпечної відстані. Водночас, міський голова таке рішення назвав незаконним
Олексій Каспрук, міський голова Чернівців:
Якщо обласний санітарний лікар дав подання про закриття ринків і область закрила ринки на території області, то міська рада, міський виконком, міський голова, сільський голова можуть плямами танці з бубнами, це рішення буде незаконним.
по теме
Зеленський закликав Кабмін розглянути можливість відкриття ринків в Україні
Йдеться про понад 280 критих продуктових базарів, які забезпечують українців харчами і дають можливість численним фермерським господарствам продавати свою продукцію
Продукти - на смітник: селяни Львівщини залишаються без засобів для існування
На Львівщині продуктові ринки залишили на карантині. Не дозволили відкрити навіть ті, де продукцію продають у павільйонах на вулиці. Відтак продавати жителям області уже дозрілу городину, ніде
Українські квіткарі зазнали величезних збитків через карантин
Через карантин збитків зазнали і квітникарі. Адже всі парки та фермерські господарства зачинені
На межі банкрутства: Німеччину сколихнули масові протести підприємців
Акції протесту підприємців обіцяють влаштовувати щотижня - допоки німецькі політики не запропонують їм чіткий план виходу з карантину
Кабмін запровадив регулювання цін на товари першої необхідності
У Кабміні визначили 10 продуктів харчування, за цінами яких здійснюватиметься контроль