Послабити карантин просять представники малого та середнього бізнесу не лише на Львівщині. Близько сотні підприємців мітингували у Чернівцях. Під обласною адміністрацією вони вимагали дозволити роботу продовольчих ринків.

Твердять, що через карантин мають колосальні збитки. До мітингарів вийшов заступник губернатора і пояснив, що прийняти таке рішення не можуть. Це повноваження міських депутатів. Тож уже за годину скликали позачергове засідання виконкому.

На ньому дозволили роботу базарів - щодня з 4-ої ранку до 8-ої вечора. Відвідувачі й продавці при цьому мають дотримуватися маскового режиму й безпечної відстані. Водночас, міський голова таке рішення назвав незаконним

Олексій Каспрук, міський голова Чернівців: