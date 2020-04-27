"Поза кризою" в Альпах: художник вразив незвичайною роботою [ Редактировать ]
Французький художник створив картину на траві у Швейцарських Альпах. На ній зображена дівчинка, яка малює людей, що танцюють у колі, взявшись за руки. Полотно на землі художник назвав "Поза кризою".
За його словами, це послання надії всьому світові. Поки триває криза, головне це взаємодопомога і підтримка, навіть попри дистанцію.
Але врешті труднощі минуть, люди зможуть обіймати друзів і більше цінуватимуть те, чого їм не вистачало через пандемію.
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