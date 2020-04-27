Шестилетнюю девочку нашли мертвой в Харьковской области [ Редактировать ]
В Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю девочку, которую почти сутки разыскивали в Золочевском районе. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.
"Девочку, которую почти сутки разыскивали в Харьковской области, нашли мертвой. По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения. Ее тело обнаружили на краю поля в восьми километрах от села Сосновка Золочевского района", - говорится в сообщении.
Ребенок пропал 26 апреля. На поиски девочки были привлечены около полутысячи человек - полицейские, военнослужащие, спасатели, волонтеры, представители местной власти и общественности.
Раньше сообщалось о том, что на Киевском море затонула лодка с рыбаками. А также у побережья Ливии затонула лодка с мигрантами.
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