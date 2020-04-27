Карантинні обмеження вже встигли серйозно вплинути на економіку країни. Свідчить про це статистика. Так, кількість безробітних в Україні зросла майже до пів мільйона. І це лише офіційно! Справжні цифри - у рази більші. За минулий тиждень роботу втратили ще 25 тисяч людей ціле невеличке місто!

А ось ще один показник - від початку епідемії в країні закрилися 277 тисячі ФОПів. Це підприємці, які давали роботу комусь та годували родини.

Знайти баланс між карантином, який рятує життя, та економікою - завдання для влади нелегке. Чого очікувати? Розбирався Геннадій Вівденко.

Від початку карантину на біржі праці зареєструвалися 127 тисяч громадян. В уряді повідомили, що з бюджету терміново виділено 6 млрд грн Фонду державного соцстрахування на випадок безробіття. Зазначено, що гроші виділені, оскільки коштів Фонду наразі недостатньо.

Національний банк очікує зниження цін на ряд товарів у зв'язку із падінням цін на нафтопродукти. Через рекордний обвал вартості нафти на світових біржах вітчизняні АЗС вимушені коригувати свою цінову політику. Зокрема, це дозволить компаніям-споживачам зменшувати частку витрат у сегменті постачання кінцевої продукції на полиці магазинів.

Володимир Лепушинський, директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ:

Дуже незвичним з усіх точок зору був цей Великдень. Зазвичай у період Великодня продукти харчування дорожчають. Але не цього разу. За цей період вартість продуктового кошика українця майже не змінилася. Трішки зросли ціни на яйця та свинину. Але продовжили дешевшати овочі борщового набору, лимони, часник.

Також упродовж тижня були стабільними ціни на непродовольчі товари - побутову техніку, товари особистого догляду. Ціни на паливо та ліки навіть знизилися.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства знизило прогноз на цьогорічний врожай зернових в Україні. 60 мільйонів тон замість очікуваних 65-70 мільйонів.

Основні причини - дефіцит вологи в ґрунті через посуху та економічні чинники, пов'язані із карантином. Водночас зазначається, що аграрії вже засіяли половину із запланованих площ під зернові.

У стратегічно важливому регіональному центрі "Шувар" у Львові наводять дані про падіння цін на ранні овочі від двох з половиною до чотирьох разів. Це свідчить про обвальне падіння реалізації продукції фермерських господарств.

Низка підприємств Закарпаття та Херсонщини припинили збір врожаю першої в цьому році городини. Численні власники бізнесу закликають владу скасувати обмеження на торгівлю, адже інакше карантин може мати серйозні економічні наслідки.