У Верховній Раді назвали дату розгляду "банківського закону" [ Редактировать ]
Дати трохи фінансового кисню має транш МВФ. Його отримання намагаються прискорити швидким прийняттям закону про банки. Це одна з ключових умов отримання кредиту від Фонду.
Законопроєкт можуть розглянути в парламенті вже цього тижня. Профільний комітет переглянув усі 16 тисяч поправок і рекомендував документ до другого читання.
Рекордна кількість правок може затягнути розгляд проєкт закону більше ніж на рік. Тож депутати навіть змінили регламент. Правки об'єднають у тематичні блоки, а кількість зауважень обмежать. Так спробують зекономити час на ухваленні документу.
Данило Гетманцев, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики:
Спеціальна процедура яка передбачає спочатку збір 15 підписів нардепів, потім рішення парламенту про застосування цієї процедури, потім ми отримуємо по п'ять правок від фракцій, і по одній від позафракційних формуємо таблицю і вже на Верховній Раді розглядається ця таблиця, якщо рахувати строки, то ми можемо вийти на розгляд цього законопроект на наступному тижні.
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