Дати трохи фінансового кисню має транш МВФ. Його отримання намагаються прискорити швидким прийняттям закону про банки. Це одна з ключових умов отримання кредиту від Фонду.

Законопроєкт можуть розглянути в парламенті вже цього тижня. Профільний комітет переглянув усі 16 тисяч поправок і рекомендував документ до другого читання.

Рекордна кількість правок може затягнути розгляд проєкт закону більше ніж на рік. Тож депутати навіть змінили регламент. Правки об'єднають у тематичні блоки, а кількість зауважень обмежать. Так спробують зекономити час на ухваленні документу.

Данило Гетманцев, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики: