Під час карантину без роботи залишилися майже п'ять мільйонів українців

Заборонити виселення людей із орендованих квартир, надати фінансову допомогу для оплати оренди, та іпотечні канікули. Цього вимагає конфедерація профспілок України. Звернення написав на Фейсбук-сторінці Сергій Каплін.

Політик підкреслює - під час карантину без роботи залишилися майже п'ять мільйонів українців. Вони не можуть платити за житло і накопичують комунальні борги.

Тож, на думку Капліна, держава повинна ввести мораторій на виселення і зупинити нарахування за іпотечними кредитами на прикладі європейських країн, та США. А також виділити матеріальну допомогу нужденним.