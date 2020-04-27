Конфедерація профспілок України закликає владу запровадити іпотечні канікули - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Заборонити виселення людей із орендованих квартир, надати фінансову допомогу для оплати оренди, та іпотечні канікули. Цього вимагає конфедерація профспілок України. Звернення написав на Фейсбук-сторінці Сергій Каплін.
Політик підкреслює - під час карантину без роботи залишилися майже п'ять мільйонів українців. Вони не можуть платити за житло і накопичують комунальні борги.
Тож, на думку Капліна, держава повинна ввести мораторій на виселення і зупинити нарахування за іпотечними кредитами на прикладі європейських країн, та США. А також виділити матеріальну допомогу нужденним.
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