Во вторник, 28 апреля в Украине отмечают Родительский день, или Радоницу, который является Днем поминовения усопших. Радоницу всегда отмечают во вторник второй недели после Пасхи.

В этот день следует помолиться за своих умерших близких в храме, а также на кладбище и навести порядок на могилках.

На Радоницу, как и на Пасху, принято красить яйца и приносить их на могилы усопших вместе с выпечкой и другими угощениями. Родственники приводят в порядок могилы своих родных. В церквях совершаются заупокойные службы и всенощные литургии. Священников приглашают и на кладбища. А молятся не только в храмах, но и дома. Главное, чтобы слова были искренними, шли от сердца, просят прощения и говорят о важном.

Что нельзя делать на Радоницу

Не следует выполнять домашнюю работу - стирать, убирать, шить.

Нельзя заниматься огородом и садом.

Нельзя пить алкоголь.

Запрещено ругаться, кричать и обманывать.

Поминальный обед должен проходить дома, а не на кладбище, и быть скромным.

На могиле покойных можно оставить лампадку, положить цветы, а вот наливать алкоголь и оставлять еду не следует.

Беременным женщинам кладбище лучше не посещать, еще туда не стоит брать с собой младенцев.

Запрещается устраивать гулянки, развлекаться.

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