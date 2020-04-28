Радоница 2020: что можно и нельзя делать [ Редактировать ]
Во вторник, 28 апреля в Украине отмечают Родительский день, или Радоницу, который является Днем поминовения усопших. Радоницу всегда отмечают во вторник второй недели после Пасхи.
В этот день следует помолиться за своих умерших близких в храме, а также на кладбище и навести порядок на могилках.
На Радоницу, как и на Пасху, принято красить яйца и приносить их на могилы усопших вместе с выпечкой и другими угощениями. Родственники приводят в порядок могилы своих родных. В церквях совершаются заупокойные службы и всенощные литургии. Священников приглашают и на кладбища. А молятся не только в храмах, но и дома. Главное, чтобы слова были искренними, шли от сердца, просят прощения и говорят о важном.
Что нельзя делать на Радоницу
- Не следует выполнять домашнюю работу - стирать, убирать, шить.
- Нельзя заниматься огородом и садом.
- Нельзя пить алкоголь.
- Запрещено ругаться, кричать и обманывать.
- Поминальный обед должен проходить дома, а не на кладбище, и быть скромным.
- На могиле покойных можно оставить лампадку, положить цветы, а вот наливать алкоголь и оставлять еду не следует.
- Беременным женщинам кладбище лучше не посещать, еще туда не стоит брать с собой младенцев.
- Запрещается устраивать гулянки, развлекаться.
Смотрите также, как будут отдыхать украинцы в мае.
по теме
Пасха-2020: красивые поздравления в стихах и картинках
В воскресенье, 19 апреля, в Украине празднуют самый главный религиозный праздник - Пасху
Календарь православных праздников на апрель 2020
апреле 2020 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников
"Террор против УПЦ": митрополит Анатолий заявил о волне умышленных поджогов храмов
Волна умышленных пожогов храмов и монастырей Украинской Православной Церкви требует прямого и решительного вмешательства высших руководителей государства
На Дніпропетровщині запровадили комендантську годину
Карантинний режим на свята посилюють на Дніпропетровщині - якими будуть обмеження і чи надовго?
Чистый четверг: как очистить дом и привлечь удачу
16 апреля в Украине будут праздновать Чистый четверг