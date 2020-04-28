НЛО было замечено и снято самолетами ВВС США над морем.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

По информации, объекты были сняты в 2014-2015 годах и ранее видео считались обработанными с помощью программ для монтажа.

"После тщательного осмотра ведомство пришло к выводу, что разрешение на официальное обнародование этих несекретных видеороликов не проявляет никаких секретных возможностей или систем, а также не мешает дальнейшим расследованием вторжения в военный воздушное пространство неустановленных воздушных объектов", - отмечается в сообщении.

Известно, что специалисты Пентагона идентифицируют снятые на видео НЛО как неустановленные объекты.

Ранее мы писали о том, что жители Киева увидели в небе несколько быстролетящих светящихся объектов. Очевидцы сняли НЛО на видео.