В США военные сняли визит пришельцев (видео) [ Редактировать ]
НЛО было замечено и снято самолетами ВВС США над морем.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
По информации, объекты были сняты в 2014-2015 годах и ранее видео считались обработанными с помощью программ для монтажа.
"После тщательного осмотра ведомство пришло к выводу, что разрешение на официальное обнародование этих несекретных видеороликов не проявляет никаких секретных возможностей или систем, а также не мешает дальнейшим расследованием вторжения в военный воздушное пространство неустановленных воздушных объектов", - отмечается в сообщении.
Известно, что специалисты Пентагона идентифицируют снятые на видео НЛО как неустановленные объекты.
Ранее мы писали о том, что жители Киева увидели в небе несколько быстролетящих светящихся объектов. Очевидцы сняли НЛО на видео.
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