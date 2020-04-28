Із охоплених епідемією коронавіруса США евакуювали літак з українцями [ Редактировать ]
Спеціальний евакуаційний рейс з Маямі повернув додому 259 українців. Після приземлення усім без винятку пасажирам поміряли температуру. Підвищення температури та скарг на самопочуття зафіксовано не було.
Дві сотні пасажирів рейсу відправились на самоізоляцію, попередньо встановивши спецдодаток "Дій вдома". Решта - відправились на двотижневу обсервацію.
Павло Матвійчук, заступник начальника КПП Київ:
Додаток суттєво спростив роботу. Мало того, що він пришвидшує проходження прикордонного контролю - він спростив роботу як і Нацполіції, так і нам. Даних пасажирів не потрібно доставляти до закладів обсервації.
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