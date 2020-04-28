Спеціальний евакуаційний рейс з Маямі повернув додому 259 українців. Після приземлення усім без винятку пасажирам поміряли температуру. Підвищення температури та скарг на самопочуття зафіксовано не було.

Дві сотні пасажирів рейсу відправились на самоізоляцію, попередньо встановивши спецдодаток "Дій вдома". Решта - відправились на двотижневу обсервацію.

Павло Матвійчук, заступник начальника КПП Київ: