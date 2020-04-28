Загалом у Збройних силах України нині 44 хворих на COVID-19

У ЗСУ за минулу добу шість нових випадків коронавірусу. Захворіли четверо військовослужбовців та двоє працівників збройних сил. Усі вони контактували з хворими.

Стан здоров'я нових інфікованих оцінюють як задовільний. Загалом у Збройних силах України нині 44 хворих на COVID-19. Серед особового складу об'єднаних сил, які боронять державу на фронті, випадків захворювання - немає.