Коронавірус в Україні: в ЗСУ за добу виявили шість нових випадків [ Редактировать ]
У ЗСУ за минулу добу шість нових випадків коронавірусу. Захворіли четверо військовослужбовців та двоє працівників збройних сил. Усі вони контактували з хворими.
Стан здоров'я нових інфікованих оцінюють як задовільний. Загалом у Збройних силах України нині 44 хворих на COVID-19. Серед особового складу об'єднаних сил, які боронять державу на фронті, випадків захворювання - немає.
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