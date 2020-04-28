Через спалах коронавірусу обмежили в'їзд та виїзд у селі Зоря, що на Рівненщині. Там нині 28 хворих на COVID-19, у більшості з них легкий або середній стан важкості.

На блокпостах перевірятимуть температуру, а також дезінфікуватимуть автівки, які доставляють продукти харчування та ліки. Село рекомендують об'їжджати. У крайньому разі можуть дозволити транзит без зупинок.