Село на Рівненщині закрили на карантин [ Редактировать ]
Через спалах коронавірусу обмежили в'їзд та виїзд у селі Зоря, що на Рівненщині. Там нині 28 хворих на COVID-19, у більшості з них легкий або середній стан важкості.
На блокпостах перевірятимуть температуру, а також дезінфікуватимуть автівки, які доставляють продукти харчування та ліки. Село рекомендують об'їжджати. У крайньому разі можуть дозволити транзит без зупинок.
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