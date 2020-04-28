До кінця пандемії ще далеко - ВООЗ [ Редактировать ]
До кінця пандемії ще далеко. Такий невтішний прогноз оприлюднив очільник ВООЗ Тедрос Гебреїсус. Наголосив: найбільш в організації нині занепокоєні через ситуацію в Африці. А також в Латинській Америці і Східній Європі. Лиха там може наробити не лише коронавірус, а й наслідки карантину.
Бо через закриті кордони, за даними ВООЗ, два десятки країн залишилися без вакцин від інших хвороб. Зокрема в багатьох регіонах Африки нині не вистачає препаратів проти малярії.
Тедрос Аданом Гебреісус, генеральний директор ВООЗ:
За найгіршого сценарію, смертність від малярії в африканських країнах на південь від Сахари може зрости вдвічі. Щодо Європи - хоча там карантинні обмеження починають скасовувати, - ми закликаємо держави ізолювати хворих, відстежувати, з ким вони контактували, проводити тестування, аби позитивні тенденції зберігалися.
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