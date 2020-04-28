Один з пілотів ВПС США висловив припущення, що це можуть бути дрони

Пентагон офіційно оприлюднив відео з НЛО. Невстановлені об'єкти потрапили на інфрачервоні камери американських винищувачів. Один з пілотів ВПС США висловив припущення, що це можуть бути дрони.

Дійсно, вони швидко рухаються, утім, не типово для земних технологій. Найстарішому з цих роликів - 16 років, два інших зафільмували у 2015.

Пізніше секретні матеріали, без згоди Пентагона, злили у мережу. І лише зараз військові вирішили визнати: дійсно - було. Втім, в заяві оборонного відомства йдеться лише про невстановлені явища. Про прибульців ані слова.