Пентагон підтвердив правдивість відео із НЛО [ Редактировать ]
Пентагон офіційно оприлюднив відео з НЛО. Невстановлені об'єкти потрапили на інфрачервоні камери американських винищувачів. Один з пілотів ВПС США висловив припущення, що це можуть бути дрони.
Дійсно, вони швидко рухаються, утім, не типово для земних технологій. Найстарішому з цих роликів - 16 років, два інших зафільмували у 2015.
Пізніше секретні матеріали, без згоди Пентагона, злили у мережу. І лише зараз військові вирішили визнати: дійсно - було. Втім, в заяві оборонного відомства йдеться лише про невстановлені явища. Про прибульців ані слова.
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