Ученые из института Коперника выявили, что самая большая в мире озоновая дыра смогла затянутся.

Об этом сообщает CNN.

По их словам, пока остается под вопросом факт исчезновения образования.

"Озоновая дыра, появившаяся над Арктикой этой весной и ставшая крупнейшей в истории, уже исчезла", - отмечается в сообщении.

Известно, что появление дыры спровоцировано сильным арктическим ветром и она не относится к человеческому фактору.

Фото: CNN

Напомним, ранее над Арктикой образовалась большая озоновая дыра. Она стала самой огромной за всю историю наблюдений.