Восстановление природы: над Арктикой "зажила" озоновая дыра [ Редактировать ]
Ученые из института Коперника выявили, что самая большая в мире озоновая дыра смогла затянутся.
Об этом сообщает CNN.
По их словам, пока остается под вопросом факт исчезновения образования.
"Озоновая дыра, появившаяся над Арктикой этой весной и ставшая крупнейшей в истории, уже исчезла", - отмечается в сообщении.
Известно, что появление дыры спровоцировано сильным арктическим ветром и она не относится к человеческому фактору.
Фото: CNN
Напомним, ранее над Арктикой образовалась большая озоновая дыра. Она стала самой огромной за всю историю наблюдений.
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