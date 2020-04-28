Спеціальний евакуаційний рейс з Маямі повернув українців додому [ Редактировать ]
Спеціальний евакуаційний рейс з Маямі повернув додому 259 українців. Після приземлення усім без винятку пасажирам виміряли температуру. Підвищення показників та скарг на самопочуття зафіксовано не було. Понад півсотні пасажирів перебуватимуть у двотижневій обсервації. Ще дві сотні обрали варіант самоізоляції, під контролем за допомогою спеціального додатку "Дій вдома" - такий новий спосіб контролю запропонувала держава.
Дмитро Абрамович, перший заступник міністра інфраструктури:
Якщо протягом 14 днів коректно відбувається взаємодія додатку і людини він автоматично повідомляє що самоізоляція закінчена . якщо людина не повідомляє про ізоляцію через цей додаток то він надсилає відповідне повідомлення органів Нацполіції і вони беруть комунікацію з цією людиною на себе.
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