Аграрії на межі. Окрім кризи в економіці, яку спричинила епідемія COVID-19, фермери втрачають вражай через засуху. Кількість опадів в Україні в квітні становила лише третину норми. А в деяких регіонах тільки 5 відсотків. На результати цього посівного сезону фермери очікують з острахом.

Як пережити неврожай та величезні збитки - у сюжеті наших кореспондентів.

Більше 400 гектарів рапсу йде на знищення. Культура, яка зазвичай дає великі врожаї та гарний заробіток фермерам, цього року боляче вдарить по їхніх кишенях. Поле гине. Через суху погоду.

Видно, які тріщини в землі. Засуха страшна. Рослина скинула свій лист. Вона на 80% вже вмерла.

У пшениці цього року також небагато шансів. Фермер Олександр, в кращому разі, збере лише п'яту частину від прогнозованого. Миколаївська область, як і весь південь України, цього року потерпає від бездощів'я. Ситуацію можна було б врятувати завдяки зрошенню, але воду тільки починають подавати - і це вже запізно. І при цьому її вартість захмарна.

Олександр Клепач, директор ТОВ "Технологія-агро":

Щоб 1 га полить, це при мінімальному виливі на га 500 кубічних метрів, треба тільки на одну воду тисячу гривень на гектар. А треба поливать його рази 3-4 як мінімум.

Фермери переконані: виною всьому свавілля чиновників та нового керівництва Регіонального відділення водних ресурсів. Замість того, аби у скрутний для сільського господарства час, мінімізувати вартість поливу, їм нав'язують додаткові сплати за консультативні послуги та моніторинг стану земель. Якщо, наприклад, у Херсонській області додаткові послуги оцінили в майже півтори копійки на кожен кубометр води, то в Миколаївській - це вже 5 копійок. Беручи до уваги великі обсяги зрошення, мідяки виростають у тисячі гривень.

Михайло Любченко, генеральний директор СП "Прометей-сервіс":

Я должен платить 10.5 млн гривен, он еще своих 5 копеек туда. Я еще должен ему заплатить 250 тисяч. С района 2-2.5 милионна мы должны заплатить. Куда потратит чиновник эти деньги? Это только с одного района. А сколько районов в области?

У самому регіональному офісі водних ресурсів Миколаївської області пояснюють, що діють за законом.

Дмитро Румик, заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в Миколаївській області:

Це є державна функція моніторингу еколого-меліоратисного стану зрошуваних земель. Ми уповноважений орган в області. Ми його проводимо та виконуємо.

Якщо на аграріїв не звернуть увагу, то багатьом фермерам загрожує банкрутство. А це потягне за собою втрату робочих місць на селі. Самі ж аграрії мають намір добиватися правди у столиці. Зокрема, їхню скаргу вже розглянули у Всеукраїнській аграрній раді.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:

Ми сьогодні звертаємося як і з ініціативою такою можливою до Кабінету міністрів України, профільного аграрного комітету щоб розглянути можливість державної підтримки, яка уже анансована на 2020 рік, там було передбачено, там 1,2 мільярди гривень, які мали іти в обіг земель сільськогосподарського призначення на купівлю і держава таким чином буде гасити кредитні ставки для аграріїв. Сьогодні з 20 року ринку землі не буде і ці кошти залишаються на погашення кредитних ставок.

Про нагальну необхідність допомоги фермерам говорять і народні депутати. В партії "Опозиційна платформа - За життя" наполягають, що саме зараз сільськогосподарська галузь найбільше потребує всебічної державної підтримки.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Первое - восстановить налоговые льготы которые были у фермеров и которые забрали в позапрошлом году, это льготы по НДС, второе - дать проценты кредитов, которые позволят им кредитоваться без этого ужаса 20% годовых, дать нормальые кредиты, следить за ценами на дизтопливо, на минеральные удобрения, отсечь спекулятивную сотавляющую, поддержать елементами государсва которое заинтересовано развитием фермерских хозяйств, поскольку они сейчас работодатели населения, не крупные агрохолдинги, не те кто и так неплохо сегодня выживает, а именно фермеры, средний клас, на котором все держится и который производит 70% сельськохозяйственной продукци.

І фермери, і політики сподіваються, що влада все ж не залишить аграріїв без підтримки, Бо в іншому разі постраждають не лише сільгоспвиробники, а й усі українці.