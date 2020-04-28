Єгипет продовжив надзвичайний стан на три місяці [ Редактировать ]
Не вдасться цього літа відпочити і в Єгипті. Країна продовжила надзвичайний стан ще на три місяці - до кінця липня. Кількість нових хворих на COVID-19 там продовжує рости.
За минулу добу недуга забрала рекордну кількість життів - два десятки. Інфікованих понад 5 тисяч. Уряд очікує, що за літо пік епідемії мине. А вже восени можливе відкриття туристичного сезону? бо ж для Єгипту це основа економіки.
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