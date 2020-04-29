Найбільше випадків інфікування зафіксовано у Чернівецькій області. Там уже занедужали майже півтори тисячі осіб. Із них понад дві сотні - медпрацівники. Тобто, майже кожен сьомий. Ольга Паламарюк розкаже більше.

54 нові випадки зараження і майже півтори тисячі від початку епідемії. Чернівецька область і надалі утримує першість за темпами поширення коронавірусу. Серед інфікованих чимало медиків.

Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:

Хворий 221 медичний працівник. Йде напружена праця лікарів, перевтома. Можливо, зниження певної уваги до протиепідемічного стану. Тому є десь такі контакти. Але, в основному, багато медичних сестер.

Чи не найбільше інфікованих медпрацівників з обласної лікарні. Усього 44 людини: медсестри, санітарки, лікарі. Четверо медиків з інфекційного відділення.

Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:

Загальний стан лікарів на сьогоднішній день більш-менш задовільний. Тобто, легкого або середнього ступеня. Важких немає. На апаратах ШВЛ немає. На сьогоднішній день троє медпрацівників, на жаль, померли.

За статистикою, кожен п'ятий інфікований в Україні медпрацівник. Хворіють з різних причин: хтось інфікувався поза роботою. Дехто не дотримувався правил безпеки. А хтось не мав якісних засобів захисту.

Ольга Кобевко, лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Деякі засоби захисту були неякісними. Тому багато медиків в Україні інфікувалося. Можливо, це так. Тому що ми отримуємо засоби захисту вже без ліцензії - тобто, лікарі отримують їх. Ми не можемо кожен засіб перевіряти. Для цього повинні бути спеціальні люди, які повинні проконтролювати якість. Було таке, що нам дали комбінезони, які пропускають вологу.

Через брак лікарів до роботи запрошують медиків-волонтерів. Допомагають і викладачі Буковинського державного медуніверситету. Переважно консультують щодо важких хворих та працюють в лабораторіях.

Андрій Іфтодій, проректор з лікувальної роботи Буковинського державного медуніверситету:

Сформовано шість бригад, які будуть працювати впродовж шести тижнів - до сьомого червня. Для надання консультативної допомоги в Глибоцькому і Сторожинецькому районах, де найбільша кількість летальності і найбільша кількість хворих.

Наразі в усіх лікарнях області діє принцип: до кожного пацієнта ставитись як до потенційно хворого. Засобів захисту для роботи наразі вистачає, кажуть медики. Як і тест-систем.