Организаторы 93-й премии "Оскар" из-за коронавируса допустят в этом году к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн.

Об этом заявили в американской Академии киноискусств.

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"До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировалось показать в кинотеатрах, но стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации "Лучшая картина", основные и специальные категории",- говорится сообщении.

Согласно правилам, фильм для участия в конкурсе должен быть в прокате в кинотеатрах Лос-Анджелеса не менее недели. Но поскольку сейчас из-за пандемии коронавируса COVID-19 кинотеатры закрыты, организаторы кинопремии ввели новое правило, которое перестанет действовать, как только они снова начнут работать.

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