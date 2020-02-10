В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения наград премии "Оскар". Американский актер Брэд Питт стал победителем в номинации лучшая мужская роль второго плана. Для Питта это четвертая номинация на "Оскар" и первая победа.

Актер завоевал награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде".

В борьбе за премию также участвовали Джо Пеши и Аль Пачино, сыгравшие в фильме "Ирландец", Энтони Хопкинс, а также Том Хэнкс.

В "Однажды в Голливуде" Брэд Питт сыграл харизматичного каскадера Клиффа Бута, который работает дублером известного актера Рика Далтона (его роль исполнил Леонардо ДиКаприо - ред.).

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По мнению членов Гильдии кинокритиков США лучшим фильмом 2019 стала работа Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". Хоакин Феникс также отметился почетным званием лучший актер года, впрочем, как и по мнению жюри "Золотого глобуса".

Не только лучших награждают в Лос-Анджелесе. Свои золотые статуэтки "Золотая Малина" ждут для лучших из худших голливудских актеров.