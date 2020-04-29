55й міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах перенесли на наступний рік через коронавірус. Організатори кажуть: головна місія фестивалю об'єднати аудиторію - глядачів та кінорежисерів - щоб разом насолоджуватися витворами кіно, а за карантинних заходів це неможливо втілити.

Нагадаю, раніше через пандемію скасували Пісенний конкурс Євробачення та перенесли Міжнародний кінофестиваль в Каннах.