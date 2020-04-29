Кім Чен Ина не бачили на людях вже два з половиною тижні

Кім Чен Ин не з'являється на публіці, бо боїться заразитися коронавірусом. У цьому впевнені в Південній Кореї. Тамтешній уряд відкидає версію щодо серйозного погіршення стану здоров'я північнокорейського лідера.

Нагадаю, Кім Чен Ина не бачили на людях вже два з половиною тижні. За однією з версій, йому зробили операцію на серці і нині він оговтується від ускладнень у своїй резиденції у Вонсані.

Там супутники зафіксували його броньований потяг, яким Кім зазвичай пересувається країною.