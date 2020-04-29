У Південній Кореї назвали причину відсутності Кім Чен Ина [ Редактировать ]
Кім Чен Ин не з'являється на публіці, бо боїться заразитися коронавірусом. У цьому впевнені в Південній Кореї. Тамтешній уряд відкидає версію щодо серйозного погіршення стану здоров'я північнокорейського лідера.
Нагадаю, Кім Чен Ина не бачили на людях вже два з половиною тижні. За однією з версій, йому зробили операцію на серці і нині він оговтується від ускладнень у своїй резиденції у Вонсані.
Там супутники зафіксували його броньований потяг, яким Кім зазвичай пересувається країною.
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