А ще урядовці сьогодні вирішили обмежити зарплати керівників державних підприємств. До кінця карантину і ще місяць після його закінчення утримання таких посадовців платникам податків обійдеться не більше, ніж у 47 тисяч гривень на місць за голову.

Що ж до лікарів та вогнеборців - про їхні зарплати на засіданні не йшлося. Особливості національної економіки в умовах карантину, як завжди, огляне Геннадій Вівденко.

Національний банк констатує стабілізацію курсу гривні за останні тижні на міжбанківському валютному ринку.

За характером дій НБУ із викупом вже надмірної пропозиції валюти на торгах, Центробанк купує її в середньому по 27 гривень за американський долар. Напередодні Нацбанк знову викупив 20 мільйонів доларів в свої резерви. Не даючи гривні можливість укотре зміцнитися. Сьогодні НБУ викуповує долари по 26.93 і зазначає - попит на валюту серед населення знівелювався.

Володимир Лепушинський, директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ:

Ситуація на українському валютному ринку залишалася досить спокійною. Курс гривні знову незначно коливався біля позначки 27 грн за долар США. Знизилася зацікавленість громадян у курсовій тематиці. За даними пошукових систем кількість запитів громадян знизилася до докризових рівнів. НБУ в окремі дні виходив із купівлею валюти оскільки пропозиція переважала попит.

В свою чергу, оператори ринку повідомляють, що через істотне неповернення ПДВ з держбюджету експортерам, - ті змушені продавати запаси валюти. Через карантин призупинили діяльність ряд імпортерів. Вони не проводять закупівлю валюти для виконання імпортних контрактів. Загалом це й спричинило надмір пропозиції долара і зниження попиту на нього.

Нацбанк із червня вводить в обіг нову монету номіналом у 10 гривень замість паперової банкноти. На реверсі монети зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи та давньоруський орнамент.

Віктор Зайвенко, директор департаменту грошового обігу НБУ:

З 3 червня 2020 року Нова монета номіналом 10 гривень стане платіжним засобом. Нею можна буде вільно розрахуватися у магазині або банку. Розраховуватися можна і банкнотами в 10 гривень і новими гривневими монетами.

На першому етапі Національний банк планує увести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет. З 3 червня 2020 року банки в усіх регіонах країни зможуть отримати оновлені 10 гривень та видавати їх своїм клієнтам. Національний банк подбав про максимальну зручність обміну банкнот на нові монети. Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти на нові монети. Вони зможуть необмежений час розраховуватися і банкнотами 10 гривень і новими монетами

В Україні сьогодні найбільш затребувані працівники продовольчих магазинів. Про це свідчать дані рекрутингових агентств. Зокрема, кожна десята заявка на пошукача роботи подається на позиції касирів, продавців, заввідділами торговельних залів та директорів магазинів у роздрібних мережах із продажу харчових продуктів. Також чималим попитом серед працедавців користуються бухгалтери та маркетологи. Окрім того, істотно зросла кількість вакансій у сфері сільського господарства.